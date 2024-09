Tensioni e gelosie in Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2024) Non si sa come Alberto Palladini riesca ad arrivare nel rifugio di Sabbiese prima dei camorristi che vogliono farlo fuori. Edoardo è a casa con Federico, mentre Clara è in sala parto. Alberto gli dice tutta la verità, che ha fatto la spia e che devono scappare subito. Ma i camorristi sono già alla porta. A Palazzo Palladini intanto Valeria si è piazzata a casa di Niko e il piccolo Gimmy non sembra averla tanto in antipatia, anzi inizia ad affezionarsi. È Manu però che è molto gelosa. In ospedale invece arriva il primario sostituto di Luca. E sembra subito notare la bravura di Rossella. Ma Riccardo non ha digerito di non essere stato lui il sostituto.