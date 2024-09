Tennistavolo tre azzurri approdano in semifinale in singolare alle Paralimpiadi e si assicurano una medaglia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Giornata dedicata ai quarti di finale dei tornei dideldi Parigi 2024: dei cinqueimpegnati tre vincono ed accedono al penultimo atto, conquistando con certezza una, dato che non c’è la finale per il terzo posto e vengono assegnati due bronzi ai semifinalisti perdenti. Domani ci sarà un’altra italiana impegnata nei quarti ed il bottino potrà aumentare ulteriormente, inoltre si disputeranno le prime semifinali, con uno dei treprotagonista. In classe 1-2 femminile Giada Rossi, numero 2 del seeding, liquida l’argentina Coty Garrone, testa di serie numero 6, con il netto score di 3-0 (11-3, 11-0, 11-6), e giovedì 5ore 12.00 affronterà nel penultimo atto la polacca Dorota Buclaw, numero 5 del tabellone.