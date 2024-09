Sinner-Medvedev US Open 2024 | orario dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Jannikaffronterà Daniilnei quarti di finale degli US, ultimo Slam della stagione che si disputa sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il tennista italiano scenderà in campo per sfidare il russo in quello che viene considerato a tutti gli effetti un atto conclusivo anticipo nella Grande Mela e che si preannuncia altamente spettacolare. Il confronto è aperto a ogni risultato e si preannuncia altamente combattuto ed equilibrato: sarà un testa a testa da non perdere tra il numero 1 e il numero 5 del mondo. L’appuntamento è per la notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre: secondo incontro a partire dalle ore 01.00, ad aprire la sessione sarà il quarto di finale femminile tra la polacca Iga Swiatek e la padrona di casa Jessica Pegula.si affronteranno per la 13ma volta in carriera, i precedenti sono in favore del russo (7-5).