Perché Sinner non è stato squalificato | lo smash pesantissimo di Nadal su Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Jannikha da poco sconfitto Tommy Paul in 3 set (7-6; 7-6; 6-1) e si è garantito i quarti di finale degli US Open. Un'altra vittoria, però, è stata ottenuta a parole, grazie al prezioso endorsement di una leggenda del tennis come Rafa, che si è espresso in favore dell'altoatesino sulla vicenda della positività al clostebol, uno steroide anabolizzante, durante il torneo di Indian Wells. Il maiorchino, ospite del programma spagnolo El Hormiguero su Antena 3, ècristallino: “Io credo nella buona fede della gente, è una virtù o un difetto, ma credo nella buona fede. E, soprattutto, la giustizia è la giustizia. Non va apprezzata solo quando decide come noi riteniamo debba decidere. Io credo nella giustizia, credo negli organi che devono prendere decisioni e che le prendono in base a ciò che ritengono corretto.