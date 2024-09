Pensavo che uccidendoli mi sarei liberato | le parole del 17enne che ha sterminato la famiglia a Paderno Dugnano

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 3 settembre 2024) “Ero convinto cheavrei potuto vivere in modo libero. Distaccandomi dalla miaavrei potuto vivere in solitario”. “che una coltellata sarebbe bastata per morire. Poi ho visto che stavano continuando a soffrire. Era tutto il giorno che stavo covando questo pensiero”. Sono alcune delle frasi pronunciate nelle ultime ore dalche due giorni fa – nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre – ha ucciso i genitori e il fratello di 12 anni nella villetta di, in provincia di Milano. “Vivevo questo disagio, un’angoscia esistenziale, ma nondi arrivare a uccidere, non mi so spiegare cosa mi sia scattato quella sera, purtroppo è successo”, ha detto il giovane agli inquirenti e al personale del centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria, dove si trova recluso dopo aver confessato.