Omicidio Sharon Verzeni Sangare in carcere | Ho tenuto il coltello come ricordo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 3 settembre 2024) "Non l'ho buttato nel fiume perché ho pensato che avrei potuto trovarlo ancora lì. Volevo tenerlo per avere memoria di quello che avevo fatto,un", ha detto ieri al gip di Bergamo Raffaella Mascarino, Moussa, inper l'di, a proposto delusato per uccidere e che, a differenza degli altri oggetti gettati assieme agli indumenti nell'Adda, ha sotterrato nei pressi dell'argine. E quando il giudice gli ha chiesto se lo voleva tenereun "souvenir" ha risposto: "Sì".