La Nutella diventa vegana | produzione in uno stabilimento irpino

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer gli amanti dell’inconfonbile cioccolataarriva la versione: lo storico barattolo dal tappo bianco si colora di verde ed elimina il latte dalla lista dei suoi ingredienti. Il nuovo prodotto Ferrero non sarà realizzato ad Alba, nellostorico nel gruppo, ma resterà in Italia, precisamente in provincia di Avellino. «Plant-Based — spiega Lelli Mami, Region Marketing ManagerItalia, intervenuto a margine dell’evento di presentazione ufficiale del nuovo prodotto questa mattina— è prodotta in Italia, presso lodi Sant’Angelo dei Lombardi a testimonianza dell’impegno del Gruppo Ferrero nel continuare a consolidare la propria presenza nel Paese e il proprio footprint industriale».