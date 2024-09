Il Teha Forum di Cernobbio vale 4 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Con 300 relatori ogni anno, circa 400 giornalisti a coprire l'evento e oltre 1.300 persone che lavorano nel backstage per realizzarlo. ilAmbrosetti, che da 50 riunisce il primo fine settimana di settembre il gotha della finanza e dell'economia, ha un impatto socio economico di quasi 4diche nel 2023 ha dato un contributo al Pil di quasi 2di. Sono alcuni dei numeri elaborati dai ricercatori die certificati dall'analisi indipendente del professor Andrea Beretta Zanoni che anzi li ritiene "prudenzialmente sottostimati". "E' ipotizzabile che in decenni di attività ilabbia agito direttamente sul patrimonio conoscitivo e relazionale dei partecipanti e più in generale della comunità economica e politica quanto meno nazionale, con effetti quindi moltiplicativi sulla crescita del Pil nazionale" conclude Beretta Zanoni.