Il cliente paga 400 euro anziché 40 il ristoratore disperato | Fatti vivo voglio ridarti i soldi

(Di martedì 3 settembre 2024) L’onestà è merce rara in questo mondo e si sentono purtroppo spesso storie di truffe a danno di persone ingenue o poco attente. Ultimamente ha fatto molto rumore la storia della turista anziana ipovedente che hato circa 1.100una salsiccia, un pecorino e un trancio di coppa, anche se il venditore ha detto che il prezzo era stato concordato precedentemente. Poi ci sono tante storie di tassisti disonesti (non tutti per fortuna) che gonfiano i prezzi in maniera allucinante, soprattutto quando si tratta di turisti stranieri. Ebbene, tra tanti casi di disonestà, finalmente emerge un caso che inneggia invece all’onestà. Il protagonista è undi Ferrara che, erroneamente, ha fattore ad un40040e si è messo sulle sue tracce per restituire il denaro.