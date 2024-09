Hai pure un bel seno florido | Rocco Tanica sfida Roberto Salis finisce malissimo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Scontro acceso trasu X. Come vi abbiamo raccontato oggi in edicola, ha fatto parecchio discutere la foto postata dal papà di Ilariamentre si godono le vacanze in gommone al mare. Di fatto lo scatto ha scatenato i social. E tra i tanti commenti ironici arrivati sotto lo scatto die figlia c'è quello di: "Adesso vi recupera la Rackete, ma non occupate la barca". Il riferimento ironico, in pieno stile, è dedicato ovviamente alla vicinanza ideologica a Bruxelles tra la "capitana" e la. Inoltre c'è anche una battuta, non da sottovalutare, sulle occupazioni abusive dell'europarlamentare su cui è scoppiata la polemica nel corso della scorsa primavera e in questa caldissima estate.