Guida alla mostra di Guadagnino Homo Faber 2024 | The Journey of Life e altri 5 laboratori da visitare a Venezia in questi giorni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 3 settembre 2024) Le occasioni per riempirsi gli occhi di bellezza anon mancano mai. Mace ne offre un’altra, specialissima. Intanto, il luogo: la Fondazione Cini sull’Isola di San Giorgio a- con il suo labirinto di Borges, i chiostri, il cenacolo, le sale capitolari - non sempre è aperta al pubblico. Era un monastero benedettino e ora la regola Ora et Labora trova una nuova espressione in unache, voluta dMichelangelo Foundation e giuntasua terza edizione, racconta l’artigianato d’eccellenza da tutto il mondo. Una selezione accuratissima di quel bello fatto a mano che può venire dall’angolo più remoto dell’Africa, dall’Uzbekistan o della Corea così come da una multinazionale svizzera dell’orologeria.