George Clooney fotografo a Venezia | l’emozione della professionista marchigiana

(Di martedì 3 settembre 2024) San Benedetto del Tronto (Ascoli), 3 settembre 2024 – “Prima ho chiamato, che poi mi ha ‘rubato’ la macchinetta e ha scattato cinque foto, che custodirò gelosamente”: è piena di gioia, e ovviamente elettrizzata per quanto le è capitato, Cinzia Camela, fotografa di San Benedetto del Tronto, che ha vissuto un episodio che sicuramente ricorderà per tutta la vita. E' successo alla Mostra del Cinema a, dove lasi trova, ovviamente per il suo lavoro, ai lati del red carpet che in questi giorni viene percorso da artisti, star di fama internazionale.