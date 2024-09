Gaza Cnn | Netanyahu affossa negoziati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 10.05 Secondo fonti della Cnn,nella conferenza stampa di ieri sera il premier israeliano"hato tutto con un solo discorso",facendo naufragare i tentativi dei mediatori per un'intesa su ostaggi e cessate il fuoco.ieri ha detto che lasciare il Corridoio Filadelfia non salverà gli ostaggi. L'Idf resta. Otto morti in un raid dell'Idf vicino all'ospedale Al Ahli diCity: tra loro anche Ahmed Wadiya, il comandante delle forze di élite impiegate da Hamas nel blitz del 7 ottobre.