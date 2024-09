Fitto vicepresidente della Commissione responsabile di Economia e Recovery

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2024) Bruxelles. Ursula von der Leyen sarebbe sul punto di nominare Raffaeledell'e del Piano di ripresa e resilienza. È quanto rivela il Welt, in un articolo dettagliato sulle scelte che si prepara a fare la presidentenella distribuzione di incarichi e portafoglisquadra che guiderà per i prossimi cinque anni. “Per la prima volta un populista di destra, Raffalle, membro del partito Fratelli d'Italia del primo ministro italiano Giorgia Meloni, otterrà una carica di vertice nellaeuropea”, scrive il Welt. “diventerÃesecutivo dell'autoritÃe sarÃdell'e degli aiuti alla ricostruzione del Coronavirus per un valore di oltre 700 miliardi di euro”.