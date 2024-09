Bergamo non è una terra per vecchi | 489mila occupati contro 398mila pensionati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) L’età media dei residenti continua ad aumentare, ma a differenza di molte altre città italianenon è un paese per. Almeno per ora. Arrivano infatti dati preoccupanti dall’ultima statistica della CGIA sull’occupazione in Italia, da dove emerge come il “sorpasso” del numero disuglisia ormai imminente. Nel 2022, infatti, in Italia sono state erogate 22.772.000 pensioni a fronte di 23.099.000 stipendi: glirappresentano ancora la maggioranza, ma il primato è destinato a durare poco. Anzi, in molte zone (Lecce, Napoli e Messina in testa) ihanno già messo la freccia, con il saldo che resta positivo a favore degli stipendiati in sole 47 delle 107 province italiane.