Sono qui per essere Kylian

2024-09-02 12:31:18 Ecco quanto riportato poco fa:Mbappé ha dichiarato ditranquillo riguardo al suo lento inizio di carriera nel Real Madrid e difiducioso che i gol arriveranno. Ieri sera Mbappé ha finalmente rotto gli indugi nella Liga, segnando entrambi i gol nella vittoria dei campioni d'Europa contro il Real Betis per 2-0 al Santiago Bernabeu.