Sharon Verzeni legale Sangare | Non era uscito con l' obiettivo di uccidere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Moussa“ha risposto al gip e confermato le dichiarazioni che aveva già reso. Non c'è motivo, non c'è un movente, non si sa perché”. Lo ha detto ildel 31enne fermato per l'omicidio di, Giacomo Maj, al termine dell'interrogatorio per la convalida del fermo del reoconfesso omicida nel carcere di Bergamo.“non ha aggiunto niente di nuovo, perché una motivazione non c'è”. La notte dell'omicidio di, Moussa“non era ècon l'diqualcuno. Eracon questo ‘feeling', lo chiama lui, con queste sensazioni che lo costringevano a fare qualcosa di male ma imprecisamente, non cosa fare e contro chi”, ha continuato l'avvocato, precisando che il suo assistito “non ha mai pensato di fuggire”.