Sharon Verzeni Feltri a valanga | perché il killer non è l' unico colpevole

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Senza motivo”. Due parole che forse rendono ancor più struggente un delitto che si sarebbe potuto evitare. È la frase pronunciata da Moussa Sangare - l'assassino che ha confessato di aver uccisonella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso -, ora detenuto nel carcere di Brescia con l'accusa di omicidio pluriaggravato sia per la premeditazione che per i futili motivi, secondo quanto riconosciuto dalla gip Raffaella Mascarino. Con un video sul sito de Il Giornale, il direttore editoriale Vittorioha commentato il caso che in maggior misura ha occupato le pagine di cronaca nera negli ultimi 30 giorni. Per lui non esiste politically correct che tenga, men che meno in tali circostanze: “La ragazza è stata accoltellata e uccisa da un ne*o, so che non vi piace questa parola, ma rimane lo stesso un ne*o, è il colore della sua pelle non c'è mica niente di male”.