Renzi pronto a mollare Bucci e ad appoggiare Orlando in Liguria | Ma la linea la dia Schlein

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Se per creare l’alternativa al governo Meloni serve uscire dalla maggioranza di Genova, parliamone. Ma è davvero questo il punto o è un alibi per rompere?”. Matteo, pur di ricollocarsi, si diceMarco, il sindaco di centrodestra della città ligure. In un’intervista a La Stampa, al leader di Italia Viva viene ricordato che Giuseppe Conte sostiene che allearsi con lei equivale a fare harakiri: “Ho fatto un fioretto: non voglio parlar male di lui. Dobbiamo creare un’alternativa a Meloni. Per farlo,ha proposto di smetterla coi veti. Chi mette veti attacca, non”. E riguardo alla guida della coalizione rimarca: “”Se lala dà, noi ci siamo. Se lala dà Conte, allora stiamo fuori. Ma la posta in gioco oggi non è su Italia Viva quanto sulla leadership della coalizione”.