Per sempre nel mio cuore Grave lutto per Mew | addio doloroso per la cantante di Amici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bruttissima notizia per laMew, nota per aver partecipato ad. Undevastante ha scosso la sua giornata, infatti è stata lei stessa a comunicare tutto ai suoi fan con un post nel quale ha riferito chi è la persona morta. Se n’è andato improvvisamente a causa di una tragedia stradale. E non riesce ancora a crederci che non sia più in vita. Per Mew solo lacrime e dolore in questo momento complicatissimo. Undifficile da assorbire in tempi rapidi e che si porterà dietro a lungo. Meraviglioso anche il video postato dall’artista, che sul social network X ha voluto condividere un’esperienza divertente fatta con lui. Quest’ultimo è deceduto in un fatto di cronaca veramente assurdo.