Pechino | Ue resti fuori da contenziosi marittimi Cina-Filippine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lacritica l'Ue per i commenti rilasciati sulle tensioni marittime tra Manila e, rilevando che Bruxelles "non è parte della questione e non ha alcun diritto di puntare il dito". In una nota in risposta alla condanna europea "sulle azioni pericolose delle navi della guardia costiera cinese" di sabato "contro le legittime operazioni marittimenell'area delle secche di Sabina nel mar Cinese meridionale" e il rispetto delle convenzioni Onu, la missione dipresso l'Ue ha affermato che "laè fortemente insoddisfatta delle accuse della parte europea, le contrasta e non le accetterai mai".