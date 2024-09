Paralimpiadi Parigi 2024 nuoto | otto azzurri e una staffetta in finale oggi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sarà un’altra serata tutta da vivere per l’Italia delalla Paris La Defense Arena nella quinta giornata dei Giochi Paralimpici. Federico Bicelli ha centrato lanei 400 stile libero S7 maschili con il tempo di 5:06.51, così come Giulia Terzi nei 400 stile libero S7 femminili, che ha chiuso la sua batteria con il primo tempo in 5:22.41. Pass centrato anche da Simone Barlaam qualificato con il miglior tempo e record paralimpico (24.24) nei 50 stile libero S9; inanche Vincenzo Boni nei 50 rana S3 maschili e Domiziana Mecenate nei 50 dorso S3 femminili (1:00.89). Carlotta Gilli va a caccia dell’ennesima medaglia, questa volta nei 50 stile libero S13, mentre la Paralimpiade di Manuel Bortuzzo è iniziata nei 100 rana SB4 con 1:43.32 in batteria. Chiudono il quadro Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4 femminili (1:52.