Osimhen spunta il Galatasaray

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il casotiene ancora con il fiato sospeso tifosi ed addetti ai lavori. L’attaccante nigeriano, insieme a Mario Rui, non rientra nella lista dei calciatori di Serie A del Napoli. Il nigeriano avrebbe rotto definitivamente con la società di De Laurentiis dopo il mancato approdo in Arabia. L’accordo con l’Al Ahli avrebbe gratificato enormemente il calciatore ed il suo procuratore, di certo non la società di De Laurentiis. Vani anche i tentativi del Chelsea di averlo tra le proprie fila. Nelle ultime ore ci sarebbero però novità. Ilprova a prenderePer Victorla pista turca: si sta lavorando per portare l’attaccante nigeriano alsecondo Sky. Sfumato il passaggio all’Al Alhi, il futuro di Victorpotrebbe essere al. Il club turco sta lavorando con il Napoli: l’operazione potrebbe chiudersi in prestito.