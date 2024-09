Omicidio Verzeni spunta il particolare shock | Moussa ha tenuto il coltello per ricordo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024)Sangare, reo confesso dell’di Sharon, ha ammesso di aver conservato ilutilizzato per il delitto come un “” dell’atto. Durante l’interrogatorio con il giudice per le indagini preliminari (GIP) Raffaella Mascarino, Sangare ha spiegato che non ha buttato ilnel fiume perché pensava di poterlo ritrovare e ha deciso di sotterrarlo sulle sponde dell’Adda. Ilrappresentava per lui un simbolo dell’, un modo per mantenere memoria di ciò che aveva fatto. Il GIP ha rilevato che, nonostante le motivazioni di Sangare potessero sembrare problematiche, il suo comportamento durante e dopo l’dimostra uno stato mentale “totalmente integro“.