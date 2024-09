Non è funzionale alla sinistra e così scivola via Occhio ai quotidiani italiani | partita l' operazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Uccisi con un colpo in testa 6 ostaggi israeliani, prossimi a una possibile liberazione. E qual è la reazione dei? Dare addosso a Netanyahu, bastonarlo e schivare la questione Hamas", spiega più con senso di amarezza che di stupire Daniele Capezzone nel suo "al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero di oggi. A tenere banco sui giornali anche il caso Germania, con il voto in Turingia e in Sassonia e l'estrema destra di Alternative fur Deutschland sopra il 30%: un risultato storico. "Nei due lander della ex Germania orienale trionfo di AfD, un buon risultato della Cdu e un tracollo dei socialdemocratici e dei loro alleati di governo - sottolinea il direttore editoriale di Libero -. Prevale la logica dell'anatema più che la comprensione degli elettori, spaventati in particolare dal tema dell'immigrazione fuori controllo.