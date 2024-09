Malattia al cuore predire il rischio con una linguaccia grazie all’IA

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Vedere il propriocoronarico (legato alla ostruzione delle arterie coronarie che portano ossigeno al muscolo cardiaco) da una foto della lingua in modo non invasivoall’intelligenza artificiale, un esame che potrebbe rendere obsoleta l’angiografia, esame costoso e invasivo: è la promessa che arriva da un lavoro pubblicato sulla rivista Frontiers of Cardiovascular Medicine e condotto da esperti dell’Università di Medicina Cinese di Pechino, della Scuola di Scienze della Vita dell’Università di Medicina Cinese di Pechino. Lacoronarica (CAD) è la causa più comune di morte perin tutto il mondo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, provoca 17,9 milioni di decessi l’anno a livello globale, quasi un terzo di tutti i decessi perogni anno.