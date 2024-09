Lutto nella Politica | Addio ad Annamaria Bozzi Storica Figura della Regione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 2 settembre 2024) L'Aquila - Si è spenta all’età di 84 anniFracassi, ex consigliera regionale e protagonista di primo pianolocale., vedova di Nino, anch'egli ex consigliere regionale scomparso nel 1992, ha lasciato un segno profondovitae sociale. Originariafrazione di San Pelino, era l'ultima di quattro sorelle e una fervente appassionata di, una passione coltivata sin da giovane grazie all’influenza del marito e alla stretta amicizia con il senatore Franco Marini. Nel corsosua lunga carriera,ha militato in diversi partiti: dalla Democrazia Cristiana all'Ulivo, passando per la Margherita e infine approdando al Partito Democratico.