Juve passo indietro nel gioco ma la porta è blindata | il percorso di Motta prosegue

(Di lunedì 2 settembre 2024) Torino, 2 settembre 2024 – Nessuno a punteggio pieno dopo tre giornate, nemmeno lafermata in casa dalla Roma. Uno a zero a zero che a qualcuno potrebbe aver ricordato le sfide tra Allegri e Mourinho, invece sarebbe quanto di più sbagliato possibile considerare bianconeri e giallorossi simili a quelle opache versioni. E’ in atto un processo di crescita che passa anche da partite meno brillanti, come successo allo Stadium per unache fino a qui offensivamente si era espressa bene. Sono tappe fisiologiche per chi sta cercando di rivoluzionare la filosofia tattica rispetto al recente passato, in attesa che anche i nuovi innesti trovino la forma migliore per incidere di più.senza gol fatti, ma soprattutto senza gol subiti, aspetto migliore per continuare a fare punti e perdere meno partite possibili.