In Libia hanno fatto fuori il boss dei traffici di esseri umani | chi era Bija

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il comandante dell'Accademia navale libica, Abdul Rahman Milad soprannominato «Al-» e conosciuto soprattutto per essere a capo di una delle più violente reti di traffico di, è stato assassinato da uomini armati checrivellato di colpi la sua auto appenadell'istituto a Janzour, nella parte occidentale di Tripoli. La notizia, diffusa su X dalla testata Libya Observer, non ha ancora conferma ufficiale, ma Bidja e suo cugino Osama al-Khuni, direttore del centro di detenzione ufficiale di Zawiyah e coinvolto nella gestione di altri campi di prigionia per migranti, sono in Italia al centro di un'inchiesta per traffico internazionale di, torture e altri crimini.