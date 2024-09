Cosa fa Sinner quando è in pausa agli Us Open? Corsa perdifiato e abbraccio | modalità ultrà | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Alle 2 di questa notte ora italiana Janniktornerà in campoUscontro l'idolo di casa Tommy Paul, con l'obiettivo di conquistare i quarti a Flushing Meadows. Stando al pronostico, non una impresa titanica per l'azzurro, numero 1 del ranking mondiale. Decisamente più abbordabile di quanto fatto da Charles Leclerc domenica pomeriggio a Monza: una gara-capolavoro, per strategia e sangue freddo, che ha portato la Ferrari sul grandino più alto del podio nell'attesissimo Gp d'Italia. Una prova vissuta da, giocoforza, davanti alla tv a oltre seimila chilometri di distanza. E celebrata sui social, dove ha condiviso tramite una storia sulla propria pagina Instagram la folledi Leclerc ad abbracciare i ragazzi del muretto della rossa, una volta superato il traguardo e "parcheggiare" la sua monoposto.