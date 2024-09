Angri sindaco convocato in Prefettura | le parole del titolare del bar distrutto dalla rissa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà, con molte probabilità, mercoledì la riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico allargata alla partecipazione anche deldi, Cosimo Ferraioli. E’ l’immediata risposta con la quale il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito ha voluto far sentire il supporto delle istituzioni alla comunità dell’agro nocerino sarnese dopo il brutale e violento episodio di cui si sono rese protagoniste dieci persone all’interno di un bar di Corso Italia. Sono i carabinieri del comando territoriale di Nocera inferiore ad indagare anche attraverso i vari filmati che girano in rete e quelli registrati dalle telecamere di videosorveglianza, ascoltando i tanti testimoni, per risalire all’identità degli autori di quanto accaduto.