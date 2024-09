Serie A | Juve-Roma 0-0Udinese Como 1-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 1 settembre 2024) 22.50 Lantus non riesce a restare a punteggio pieno, laimpone lo 0-0. Bianconeri a 7 punti come Inter, Torino e Udinese, che piega il1-0. Allo 'Stadium' buon avvio dellainsidiosa con Pellegrini e Soulé. Lasi vede con Vlahovic, si distende Vilar. Nella ripresa debutto bianconero di Koopmeinsers. Ci prova ancora Vlahovic, a lato. Angelino nel finale sfiora il colpaccio. Al 'Bluenergy' all'Udinese basta un gol di Brenner per piegare il(43'). I lariani falliscono un rigore con Cutrone al 95'.