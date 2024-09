Schianto tremendo | auto distrutta contro il guard rail

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) Venaria – Nella notte, un’mobile si è schiantataunsulla tangenziale nord all’altezza di Venaria, in direzione Milano. Il veicolo coinvolto, fortunatamente solo uno, è andato completamente distrutto nell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso illlo del mezzonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’uomo, unico occupante dell’mobile, è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco. Le sue condizioni non sembrano essere critiche, ma restano sotto osservazione. Nonostante l’incidente, nessun disagio per il traffico è stato registrato. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia stradale di Torino e gli ausiliari di Ativa, che hanno gestito la situazione e ripristinato rapidamente la viabilità.