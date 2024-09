MotoGP Martin il più veloce nell’interlocutorio warm-up bagnato del GP d’Aragon 5 Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Si apre con un-up interlocutorio la domenica del Gran Premio2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale. La pioggia caduta nella notte ha reso infatti umido l’asfalto del MotorLand di Alcañiz, costringendo i piloti a montare le gomme danei pochi giri a disposizione nella sessione (da 10 minuti) mattutina. Un turno sostanzialmente inutile, visto che non è prevista altra acqua nel corso della giornata e di conseguenza la gara pomeridiana (partenza alle ore 14.00) si disputerà sull’asciutto. Marc Marquez, dominatore incontrastato del sabato tra qualifiche e Sprint, ha scelto addirittura di non prendere parte di fatto al-up effettuando semplicemente un giro di uscita dai box per testare il corretto funzionamento della sua Ducati GP23.