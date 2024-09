Incendio a Montevettolini fiamme vicino alla case nella zona dei ripetitori radio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024)(Pistoia), 1 settembre 2024 – Undi importanti dimensioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, 1 settembre, in prossimità deifrazione di, nel Comune di Monsummano Terme. La colonna di fumo è visibile anche a lunga distanza e numerose sono le segnalazioni, anche per la presenza di manufatti civili in, pervenuteSala operativa regionale. Immediato l’invio di 10 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione Comuni Appennino. Le operazioni di spegnimento e gli sganci di due elicotteri della flotta regionale sono coordinati da un direttore operazioni sempre dall’Unione Comuni Appennino. Laè particolarmente esposta ai venti e costituita da boschi di pino e quercia.