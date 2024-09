FOTO Il ministro Piantedosi rende omaggio alla Via Appia patrimonio Unesco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVisita in città deldell’Interno Matteoquesto pomeriggio in città per un incontro sulla ViaRegina Viarum inserita nella Listanello scorso mese di luglio e che è stato onorato dpresenza di molti Sindaci, Presidenti di Provincia e di Associazioni culturali che il tracciato leggendario di Appio Claudio incrocia negli oltre 600 chilometri di sviluppo in quattro Regioni dCaput mundi al mare Adriatico e al Mar Jonio. L’esponente del Governo Meloni è stato accolto dalle massime cariche civili. militari e religiose con il Sindaco Clemente Mastella, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, l’Arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca, il Prefetto Carlo Torlontano il Questore Giorgio Trabunella, il senatore Domenico Matera.