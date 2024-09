Formula 1 capolavoro Leclerc! Vittoria da fuoriclasse a Monza | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2024)trionfa a casa nostra! Dopo ladel 2019, Charles ritorna sul gradino più alto del podio nel GP di, con una gara completamente opposta a quella di 5 anni fa. Una strategia a singola sosta che solo la Scuderia di Maranello ha avuto il coraggio di eseguire, probabilmente spinta dal caloroso pubblico che invocava a gran voce unae allora si è preso il rischio, in un altro circuito magari si sarebbero fermati come le McLaren. Grandissima gara anche per Oscar Piastri, che dalla sua parte ha fatto tutto alla perfezione, solo undivino è riuscito a relegarlo al secondo posto. Ancora male Lando Norris: non riesce a mantenere la leadership alla fine del 1º giro e questo gli costa ogni chance di. Applausi meritati anche da Sainz, che ha contribuito e non poco alladi