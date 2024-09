Ansia da rientro? Così il ritorno alla routine è soft

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI - Di solito è di lieve entità e dura poco, ma l'dadopo un periodo di vacanza è uno stato d'animo comune fra i lavoratori, caratterizzato da tristezza, malumore e negatività. "Certamente occorre impegnarsi a riprendere progressivamente e gradualmente le attività lavorative, a piccoli passi e per piccoli obiettivi", spiega Federica Pinna, direttrice della Psichiatria dell'Aou di Cagliari, nel dare qualche suggerimento per unquotidiana. "Questo ci consente di non sentirci travolti dagli impegni quotidiani arrivando a sviluppare sintomi come, tristezza, insonnia e irritabilità. È importante alternare il tempo speso a lavorare con il tempo dedicato ad attività piacevoli che aiutino a rilassarsi e a limitare lo stress, tra cui l'attività fisica, una buona alimentazione e una buona igiene del sonno.