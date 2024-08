WWE | Primo record per Bash in Berlin Triple H rivela un grandissimo dato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) Durante l’ormai prossimo alla fine Countdown toinH è stato intervistato nel backstage per promuovere il PLE in terra tedesca. La capitale della Germania ha risposto presente, eccome, al richiamo della WWE, con un sold-out da più di 13.000 per la Uber Arena, pronta ad accogliere le star della promotion di Stamford. Secondo quanto riportato dal CCO WWE,inè l’evento indoor con l’incasso più alto della storia WWE (esclusi, quindi, gli show all’interno degli stadi), battendo dunque diverse Wrestlemania e grandissimi eventi del passato. I costi dei biglietti molto alti e la grande risposta dei fan hanno quindi fatto fare bingo a The Game e compagni, che registrano l’ennesimoancor prima del suono della prima campanella. In attesa dell’Italia