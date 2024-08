US Open Sinner non si distrae | Non guardo il tabellone ma solo la metà del mio campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Jannikha centrato il quarto turno agli US2024 di tennis, eguagliando il risultato raggiunto lo scorso anno: l’azzurro ha parlato a SuperTennis dopo aver battuto l’australiano Christopher O’Connell in tre rapidi set con lo score di 6-1 6-4 6-2. La prima analisi a caldo: “Oggi sicuramente ho alzato il livello sin dall’inizio. Ogni giocatore è diverso, credo di aver risposto bene, ma ho anche servito molto meglio, specialmente nel primo set, il che mi ha dato confidenza per il resto della partita. Mi sono mosso bene ed in generale è andata meglio“. Il numero 1 ATP guarda al prosieguo del torneo con fiducia: “Il primo obiettivo è raggiungere la seconda settimana e poi alzare sempre un po’ il livello. Gli avversari diventano sempre più tosti, e ognuno di loro che la raggiunge merita di essere lì“.