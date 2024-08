Ultime Notizie Roma del 31-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio decine di razzi dal Libano verso il nord di Israele DF bombarda i siti villaggio un continuo Il Blitz di insediamenti in cisgiordania e Gaza pausa per le vaccinazioni Intanto in Israele duro scontro tra il Ministro della Difesa Galante il premier Netanyahu sulla decisione di mantenere la presenza nel corridoio Philadelphia fa zona cuscinetto tra la striscia di Gaza e l’Egitto almeno 5 persone sono morte al 37 sono rimaste ferite nella regione russa di belgorod per un attacco ucraino secondo il governatore della Black che ha accusato Pieve di usare le bombe a grappolo intanto l’Ucraina conta 6 morti 59 feriti a kharkiv Denise Chi era il comandante dell’Aeronautica l’Europa divisa Chi firma gli aiuti a chi è vero non vuole la pace ma la resa dell’Ucraina dice la presidente fonderline ...