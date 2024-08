Tre giorni al via L’impatto di dragon boat | Più soldi e visibilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Manca sempre meno all’inizio del campionato internazionale di club di, competizione di carattere globale che quest’anno si svolgerà dal 3 all’8 settembre alla Standiana. La manifestazione sportiva di canottaggio porterà a Ravenna 7000 atleti, che verranno insieme ad accompagnatori e familiari. Sarà quindi una grande occasione, ma anche responsabilità, per il territorio ravennate: "Siamo soddisfatti perché dà continuità ad altre competizioni che di recente si sono svolte in Romagna, come il Tour de France e il campionato internazionale di golf a Cervia – commenta Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara-Ravenna, alla conferenza di presentazione tenutasi ieri mattina alla Camera di commercio a Ravenna –. Un evento simile porta enorme, ci saranno 172 squadre provenienti da 32 nazioni differenti.