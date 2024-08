Televisione avanti con lo standard T-2 ma molti italiani non la vogliono più

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) Che gli apparecchi televisivi odierni siano diventati dei computer con tutte le limitazioni e seccature che questo comporta lo sappiamo da tempo. Tra aggiornamenti, ricerca della rete wifi alla quale collegarsi, funzioni spesso mai richieste e improvvise apparizioni pubblicitarie ai bordi delle immagini, le cosiddette “smart tv” risultano antipatiche aspettatori. Ma adesso vendono praticamente soltanto quelle. Provate a entrare in un negozio e chiedere una tv che non sia “furba e intelligente” ma “normale”. Tuttavia l'aggiornamento ai canali avvenuto il 28 agosto è servito per completare il passaggio alloDvb-T2 previsto da tempo e ha riguardato per ora soltanto la Rai. Questo è stato deciso per completare lo spegnimento di trasmettitori delle emittenti che operavano sulla banda dei 700 Mhz, che ora è destinata alla telefonia 5G.