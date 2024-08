Raffaele Fitto commissario europeo disco verde da parte del Governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) L’Italia ha ufficialmente designatocome suo rappresentante nella Commissione Europea, ottenendo nei giorni precedenti il consenso della presidente Ursula von der Leyen e del leader dei Popolari europei, Manfred Weber. Nato a Maglie (Lecce) nel 1969,si è laureato in Giurisprudenza e nel 1990 è stato eletto consigliere regionale con la Democrazia Cristiana (Dc), dando inizio a una carriera che lo ha portato a Bruxelles prima come deputato (nel 1999, 2014 e 2019) e oggi come. Dopo i suoi primi incarichi come deputato e assessore al Turismo negli anni ’90,è diventato nel 2000 governatore della Puglia, appena dieci anni dopo l’inizio della sua carriera politica, stabilendo un record in Italia, essendo il più giovane a ricoprire tale carica a 31 anni.