Onlyfans Bandecchi scatenato con la sex worker | Aggiunga anche il mio nome

(Di sabato 31 agosto 2024) Stefano, si sa, ci ha ormai abituati a dei veri e propri show. Prima in veste di presidente della squadra di calcio Ternana, ora come sindaco di Terni. Che sia lo stadio, la sala del consiglio comunale o uno studio televisivo lo spettacolo è assicurato. L’ultimo show, appunto, è andato in scena nello studio de “L’aria che tira“, su La7. Nella puntata del 30 agosto, in collegamento c’era la sexBeatrice Segreti, autrice di contenuti a luci rosse sulla nota piattaforma. Il tema, oltre a quello delle piattaforme stesse è più in generale il sesso digitale. Il clima si surriscalda subito, conche si rivolge alla Segreti consigliandole di “farsi un girolei, perché fuori ci sono gli uomini“. Beatrice Segreti non si scompone e ribatte: “Io sono poliamorosa e in realtà ho già diversi rapporti“. Leggi: “In questo studio”.