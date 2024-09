Oasis biglietti sold out tra code infinite e siti in tilt Anche Zerocalcare resta a mani vuote | Sono un millennial medio e sto in fissa – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 31 agosto 2024) The End. Il tour degliè tuttoout, dalle 20 di questa sera. Lo hanno annunciato gli stessi fratelli Gallagher sui loro canali social. E quindi «Vissero tutti felici e contenti?» Non proprio: train, messaggi di errore,tanti, tantissimi i fan della band di Mster ad andare a dormire a. Neppure le tre date aggiunte alle 14 di oggi, sabato 31 agosto,state sufficienti ad accontentare tutti. L’iter per accaparrarsi un ticket era lento e macchinoso. In sintesi, si faceva la coda per avere accesso a un’altra coda. Poi si arrivava a una sorta di countdown di 100 o 200mila persone davanti a sé (per Wembley, a Londra,un milione), fino ad arrivare alla pagina di acquisto dove i più fortunati, quelli che non sivisti arrivare la scritta Error, acquistavano il biglietto. Le disavventuretutte documentate sui social.