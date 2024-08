Napoli oggi ricorda Giogiò | fiori lacrime e la voce delle istituzioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDaniela Di Maggio ha stretto per tutto il tempo la foto di suo figlio,. E lo ha fatto nel punto esatto dove un anno fa fu ucciso, per una lite, a soli 24 anni. A pochi passi da piazza Municipio, lì dove fu colpito a morte da un 17enne con tre colpi di pistola,in tanti hanno volutore il giovane musicista. C’è chi lo ha definito un esempio, chi ha portato dei. E’ stata deposta una corona in suo ricordo. E tutti hanno chiesto di non dimenticare. C’erano i cittadini, tanti, i musicisti dell’orchestra Scarlatti, ma anche lecome il prefetto di, Michele di Bari, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, il vice sindaco di, Laura Lieto, l’assessore alla legalità Antonio De Iesu, tra gli altri, nonché i verticiforze dell’ordine.