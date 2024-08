LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | si comincia con Luna Rossa-American Magic!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Dopo appena due giorni, rivedremo in acqua i neozelandesi. I danni, evidentemente, erano proprio contenuti. 14.01 L’ordine delle regate di oggi: Race Day 3Cup Watch the races: https://t.co/t6mIKTls5t#PradaPirelli #AmericasCup #Sailing #Sailor #FoilingBoat@Prada @Pirelli pic.twitter.com/wlcRkcrpMu —Prada Pirelli Team (@) August 31,13.59 Attenzione al timoniere di, l’australiano Tom Slingsby: è un fuoriclasse. 13.56 La partenza, come sempre, rivestirà un ruolo determinante, soprattutto se il vento sarà più stabile rispetto ai giorni scorsi. 13.53 La regata trainizierà alle 14.08. Alle 16.24-Ineos Britannia. 13.50 PerlaCup entra veramente nel vivo oggi.