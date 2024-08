Carlo Pisacane e l’eredità del suo Testamento politico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) di Leone Melillo Credere nel “bisogno d’una scintilla”, per “suscitare a fermento le vaste moltitudini”, esorta ad affermare, “cadendo”, “un ultimo grido”: “rifate, tentate, tentate sempre fino al giorno in cui vincerete”. La spedizione di Sapri – secondo la convinzione di Giuseppe Mazzini – assume questo significato ed è stata vanificata dalla “frazione così detta dei moderati”, per cui “Napoli non rispose”.crede in una “libertà vera e per tutti”, nella “vita collettiva d’un popolo trasformato” dal “vero tradotto in fatti”, nella “coscienza d’un diritto moralmente innegabile” e nella “purezza delle intenzioni”.