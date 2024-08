BASH IN BERLIN | I Terror Twins dominano tutto il Judgment Day non c’è storia per Dom e Liv!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) Dopo la grande vittoria di CM Punk, in attesa del Rubber Match ormai certo di Bad Blood, è tempo del penultimo match di serata.in, un grandissimo successo finora per la WWE, torna a concentrarsi sulDay. Sul nuovoDay, rappresentato da Liv Morgan e Dominik Mysterio. Contro, gli ex partner, iDamian Priest e Rhea Ripley sempre più desiderosi di vendetta. E, molto probabilmente, l’avranno proprio stasera. Almeno nei loro piani. Sono i due uomini ad iniziare la contesa e la mattanza, se possiamo chiamarla così, ha inizio. L’incedere di Damian Priest è impressionante ed il figlio del leggendario Rey può solo incassare, senza possibilità di risposta.